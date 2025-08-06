Rubio diz que conversou com Witkoff, e que poderá ter anúncios sobre sanções à Rússia em breve

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que terá discussões ao longo do dia sobre a aplicação de sanções contra a Rússia "e, com sorte, faremos alguns anúncios em breve. Talvez positivos, talvez não".

Questionado por uma repórter sobre o tema após o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, ter se encontrado com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou, Rubio disse que conversou por telefone com o representante norte-americano e que voltará ao tema ainda nesta quarta.