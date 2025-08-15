Reunião entre Trump e Putin termina sem acordo sobre guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a reunião com o líder russo, Vladimir Putin, terminou sem acordo sobre a guerra na Ucrânia. Eles se dialogaram por quase três horas nesta sexta-feira (15) no Alasca, em território norte-americano, e realizaram pronunciamento após o encontro.

Trump disse que a conversa entre os dois foi "muito produtiva" e que restaram " muito poucos temas" a resolver. Além disso, afirmou que ligará para o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para detalhar a reunião desta sexta.

Leia Mais Trump e Putin apertam as mãos e "desfilam" em tapete vermelho antes de reunião

Putin afirmou que as negociações são feitas em "ambiente construtivo e mutuamente respeitoso":

— Esperamos que o entendimento alcançado pavimente o caminho da paz na Ucrânia.

Pronunciamentos dos presidentes

Putin foi o primeiro a falar. Ele disse que Rússia e Estados Unidos são países irmãos e relembrou a importância da história do Alasca para ambos. Além disso, falou sobre as negociações entre representantes dos dois países ao longo dos últimos meses.

— O presidente (Donald Trump), pessoalmente, tentou facilitar, ajudar a resolução do conflito na Ucrânia e ele lutou para trazer o centro dessa questão, entender como a história é preciosa — afirmou.

Putin também disse esperar que o entendimento alcançado na reunião resulte no "caminho da paz" na Ucrânia, cuja relação com a Rússia é de irmandade, segundo ele:

— Nós sempre dissemos que a nação ucraniana, e eu já disse muitas vezes, é uma nação de irmandade. Nós temos as mesmas raízes.

O presidente russo também convidou Trump para um próximo encontro entre os dois:

— Dá próxima vez em Moscou.

Na sequência, Trump disse que o encontro foi muito produtivo, ainda que "não tenhamos conseguido tudo". Ele também elogiou a relação entre os dois países:

— Sempre tive uma relação fantástica com o presidente Putin — disse.

A reunião terminou por volta das 19h20min, após quase três horas do início. Pouco antes do fim, a Casa Branca publicou em seu perfil no X um vídeo do aperto de mãos entre Putin e Trump na chegada ao Alasca.

O encontro

Pela primeira vez desde 2015, Vladimir Putin pisou em solo norte-americano nesta sexta. O russo se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Alasca para discutir o conflito do seu país com a Ucrânia.

Trump foi o primeiro a aparecer, após desembarcar do Air Force One – aeronave oficial do presidente dos Estados Unidos. Ele aguardou Putin em um tapete vermelho, estendido próximo a pista da base militar dos Estados Unidos no Alasca.

Putin desceu em seguida do Ilyushin Il-96 – avião oficial do governo russo — e foi de encontro ao presidente norte-americano. Na sequência, ambos caminharam juntos até um palco com o letreiro "Alaska 2025". Depois, seguiram juntos, em um carro oficial, para a reunião em uma sala privada.

Os jornalistas foram conduzidos para fora da sala de imprensa logo após Trump, Putin e seus assessores tomarem seus assentos diante de um fundo azul com a inscrição "Em Busca da Paz". Eles não fizeram nenhuma declaração à imprensa.

Enquanto Trump e Putin estavam reunidos, a Casa Branca compartilhou uma foto de ambos nas redes sociais com a legenda "em busca de paz".

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também se manifestou por meio da rede social X. A pasta compartilhou um vídeo que mostra a chegada de Putin e Trump na sala onde ocorreu a reunião.

Quem esteve presente

A comitiva russa inclui nomes como:

Sergei Lavrov (ministro das Relações Exteriores)

Yuri Ushakov (conselheiro de Política Externa)

Andrei Belousov (ministro da Defesa)

Kirill Dmitriev (diretor-chefe do Fundo de Investimentos)

Anton Siluanov (ministro das Finanças)

Do lado americano, além de Trump, participam:

Marco Rubio (secretário de Estado)

John Ratcliffe (diretor da CIA)

Steve Witkoff (enviado especial)

Scott Bessent (secretário do Tesouro)

Howard Lutnick (secretário do Comércio)

Pauta

Trump e Putin discutiram o futuro da Ucrânia, mesmo sem a presença do presidente do país, Volodimir Zelensky. O republicano norte-americano pressiona a Rússia a aceitar um cessar-fogo e encerrar a guerra.

Recentemente, Trump anunciou taxas adicionais de 25% a Índia como retaliação a guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente norte-americano argumenta que o país financia o conflito comprando gás natural russo.

Por outro lado, a Rússia mantém o pedido de anexar 20% do território ucraniano para encerrar a guerra – o que não é aceito por Zelensky.

O que diz a Ucrânia

Horas antes do encontro entre Putin e Trump, Volodimir Zelensky publicou um vídeo em que acusa a Rússia de "seguir matando na Ucrânia". O presidente ucraniano também cobrou uma posição "forte dos Estados Unidos" pelo fim da guerra.

— A Rússia precisa pôr fim à guerra que ela mesma iniciou e que vem arrastando há anos. As matanças precisam parar. Uma reunião de líderes é necessária – no mínimo, Ucrânia, Estados Unidos e o lado russo, e é precisamente nesse formato que decisões efetivas são possíveis. Garantias de segurança são necessárias. Uma paz duradoura é necessária. Todos conhecem os principais objetivos. Quero agradecer a todos que estão ajudando a alcançar resultados reais — declarou.