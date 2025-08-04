Réplica de 'O Pensador' denuncia contaminação por plásticos em frente à ONU

Uma réplica de "O Pensador", icônica escultura do francês Auguste Rodin, mergulhada em resíduos plásticos, tais como garrafas, brinquedos e redes de pesca, foi instalada em frente à sede da ONU em Genebra, nesta segunda-feira (4).

A instalação artística efêmera e evolutiva, intitulada "A carga do pensador", acompanhará durante dez dias as negociações que começarão na terça-feira (5), em Genebra, com o objetivo de elaborar o primeiro tratado internacional para pôr fim à contaminação por plásticos no mundo.

Seu autor, o artista e ativista canadense Benjamin Von Wong, espera chamar a atenção dos diplomatas dos 193 países representados na ONU para que, ao negociar, reflitam sobre "o impacto da poluição plástica na saúde humana".

"Não apenas para nossa geração, mas para todas as gerações futuras", declarou o artista à AFP.

A réplica de "O Pensador" segura em uma mão algumas garrafas d'água ou de refrigerante amassadas, e na outra, um bebê que parece em péssimo estado, representando a próxima geração.

"Durante os próximos dez dias, iremos adicionando mais e mais plástico a esta instalação para mostrar o crescente custo que deixaremos para as gerações futuras se não tomarmos medidas urgentes", acrescentou o artista.

"Se quisermos proteger a saúde, devemos pensar nos produtos químicos tóxicos presentes no meio ambiente. Esperamos um tratado forte e ambicioso", afirmou.

Após o fracasso das negociações em Busan, na Coreia do Sul, em dezembro passado, os delegados se reúnem novamente em Genebra de 5 a 14 de agosto para tentar alcançar o primeiro tratado internacional juridicamente vinculativo que ponha fim à poluição por plásticos.