Reino Unido obriga Zara a retirar fotos de modelos muito magras

O regulador britânico de publicidade solicitou ao grupo espanhol de moda Zara que retire duas imagens do seu site, classificadas como "irresponsáveis" por mostrar modelos com uma "magreza pouco saudável", segundo uma decisão publicada nesta quarta-feira.

Essas fotos, vinculadas a produtos, "não devem voltar a aparecer na forma que foi objeto da queixa", aponta a Advertising Standards Authority (ASA) em sua resolução, instando a Zara a não usar mais imagens de modelos com uma "magreza pouco saudável".

A ASA considera que em uma das fotos - que mostra uma modelo com uma camisa muito larga - há um "ponto focal" em torno da clavícula, que se destaca "visivelmente".

A postura da modelo "combinada com o uso de uma peça de roupa larga" dá a "impressão" de que seus braços, ombros e peito são "muito magros".

A segunda imagem mostra uma modelo com um vestido curto, com o rosto "ligeiramente abatido", a clavícula "visivelmente proeminente" e as pernas "particularmente finas".

A Zara indicou durante a investigação ter seguido as recomendações britânicas, solicitando às duas modelos envolvidas "um atestado médico que comprovasse seu bom estado de saúde" antes de contratá-las.

"Estamos comprometidos em oferecer conteúdo responsável e seguimos diretrizes e controles rigorosos na seleção e fotografia de modelos", garantiu nesta quarta-feira um porta-voz da Zara no Reino Unido, confirmando que as imagens haviam sido retiradas.

Em casos semelhantes, a ASA já proibiu imagens das marcas Next e Marks & Spencer neste ano.