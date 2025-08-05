Reino Unido comemora próxima entrada em vigor de acordo migratório com a França

O governo britânico comemorou a proximidade da entrada em vigor, na quarta-feira (6), de um acordo alcançado com Paris que visa mandar de volta para a França migrantes que chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações.

Em troca, a França enviará ao Reino Unido migrantes que estão em seu território, segundo o tratado, que se baseia no princípio de "um por um".

"Hoje enviamos uma mensagem clara: se vierem aqui ilegalmente em uma pequena embarcação, correm o risco de ser devolvidos à França", declarou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que acordou esse projeto com o presidente francês, Emmanuel Macron, durante sua visita de Estado ao Reino Unido em julho.

O acordo entrará em vigor na quarta-feira, informou o Ministério do Interior britânico, após ter dito inicialmente que o mesmo começaria a valer nesta terça-feira (5).

Seu objetivo é dissuadir as pessoas que desejam cruzar o Canal da Mancha em embarcações precárias e lotadas, organizadas por redes de traficantes, e será válido até junho de 2026.

Desde o início do ano, 18 pessoas morreram tentando chegar clandestinamente à Inglaterra nesses pequenos barcos, segundo dados do Ministério do Interior francês.

A França recolherá os migrantes que chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações e cuja solicitação de asilo não foi aceita nesse país.

Os menores desacompanhados não estarão incluídos nessa medida.

Por sua vez, Londres aceitará as pessoas que estão na França e tenham apresentado uma solicitação através de uma plataforma online, dando prioridade àquelas que tenham vínculos com o Reino Unido.

O governo trabalhista de Starmer se vê pressionado a tentar frear a imigração ilegal. Mais de 25.400 pessoas chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações desde o início do ano, o que representa um aumento de 49% em relação ao ano anterior.