Reino Unido anuncia detenção dos primeiros migrantes com base em tratado com a França

O Ministério do Interior britânico anunciou nesta quinta-feira (7) a detenção de migrantes que chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações e que serão devolvidos à França, como parte de um tratado franco-britânico que entrou em vigor na quarta-feira.

"As pessoas que chegaram ao Reino Unido em uma embarcação ontem ao meio-dia foram detidas. Serão transferidas para centros de detenção administrativa enquanto aguardam sua expulsão", anunciou o Home Office em um comunicado, sem especificar o número de migrantes detidos.

O novo tratado franco-britânico, anunciado durante uma visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Reino Unido em julho, tem como objetivo dissuadir as pessoas que tentam atravessar o Canal da Mancha em embarcações precárias e superlotadas, organizadas por redes de traficantes.

Segundo Londres, as primeiras expulsões para a França devem acontecer "nas próximas semanas".

O Reino Unido transmitirá à França, em um prazo de três dias, os nomes dos migrantes detidos que pretende expulsar e as autoridades francesas terão 14 dias para responder, segundo o ministério britânico.

"Quando prometi que não pouparia esforços para proteger nossas fronteiras, eu falava sério", escreveu no X o primeiro-ministro Keir Starmer, que enfrenta pressão para conter as chegadas de migrantes.

Desde o início do ano, mais de 25.400 pessoas entraram no Reino Unido pelo Canal da Mancha, um aumento de 49% na comparação com o mesmo período em 2024.