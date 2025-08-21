Redesenho eleitoral no Texas deve incentivar alteração na Califórnia para frear republicanos

A batalha nacional de redistritamento entrou em sua próxima fase nesta quinta-feira, 21, quando os democratas da Califórnia lançaram sua última investida legislativa para redesenhar seu mapa distrital e adicionar até cinco cadeiras conquistáveis para seu partido - uma resposta direta à aprovação pela Câmara do Texas de um novo mapa para criar mais cadeiras com tendência conservadora no estado.

A Legislatura controlada pelos democratas da Califórnia abriu debate sobre um pacote para revisar o mapa e colocá-lo diante dos eleitores para aprovação final em uma eleição especial em novembro.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, arquitetou a estratégia de alto risco em resposta à própria tática do presidente dos EUA, Donald Trump, de pressionar os republicanos do Texas a reabrirem os mapas legislativos que aprovaram em 2021 para espremer até cinco novas cadeiras para seu partido, o que ajudaria a evitar uma derrota nas eleições de meio de mandato em 2026, conhecidas naquele país por 'midterm elections'.