Quase 17.000 pessoas retiradas de Dresden após descoberta de bomba da Segunda Guerra Mundial

Quase 17.000 pessoas foram obrigadas a sair nesta quarta-feira do centro histórico de Dresden, no leste da Alemanha, enquanto especialistas tentavam desativar uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial encontrada durante trabalhos de demolição de uma ponte.

Segundo as autoridades municipais, o projétil encontrado é de fabricação britânica e pesa quase 250 quilos.

A área afetada pela operação inclui a famosa igreja Frauenkirche, reconstruída tijolo por tijolo após ser destruída durante a guerra, além de vários hotéis.

A ponte Carola, uma das principais do rio Elba em Dresden, desabou parcialmente em setembro de 2024. A demolição está programada para outubro.

Quase 80 anos após a guerra, a Alemanha ainda está repleta de munições não detonadas, que frequentemente são localizadas durante obras de construção.

Em junho, mais de 20.000 pessoas foram retiradas do centro de Colônia após a descoberta de três bombas da Segunda Guerra Mundial, a maior operação do tipo na cidade desde o fim do conflito.