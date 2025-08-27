Quadro roubado por nazistas e procurado há décadas aparece em site de imóveis argentino

A pintura Retrato de uma Dama (Contessa Colleoni), do retratista italiano Giuseppe Ghislandi, também conhecido como Fra Galgario, foi saqueada pelos nazistas há mais de 80 anos. E ela teria reaparecido somente neste ano no site de uma imobiliária que anuncia uma casa à venda na Argentina. As informações são do The Guardian, que cita o jornal holandês AD.

O AD afirma ter, após uma investigação, rastreado a obra. Uma foto no site argentino mostra o quadro pendurado acima de um sofá na sala de estar de uma propriedade, que fica em uma cidade litorânea perto de Buenos Aires. A pintura faz parte de um banco de dados de arte perdida e é listada pelo Ministério da Cultura holandês como "não devolvida" após a 2ª Guerra Mundial.

O Guardian explica que a obra pertenceu a Jacques Goudstikker, importante negociante de arte holandês que fugiu da Holanda por volta de 1940 para escapar da invasão nazista. No navio que o transportava, ele caiu no porão, quebrou o pescoço e morreu. A coleção de mais de 1.100 obras de Goudstikker foi comprada em uma venda forçada, por uma pequena fração de seu valor real, pelo oficial nazista de alto escalão Hermann Göring.

Algumas obras reapareceram após a 2ª Guerra Mundial e foram exibidas no museu holandês Rijkmuseum. Depois, mais de 200 foram devolvidas à única herdeira sobrevivente do negociante holandês, sua nora Marei von Saher, em 2006. Mas Retrato de uma Dama não estava entre essas obras.

Segundo o jornal AD, documentos de guerra sugerem que a pintura era uma das duas em posse de Friedrich Kadgien, um oficial nazista, oficial da SS e assessor sênior de Hermann Göring, que fugiu para a Suíça em 1945. Ele teria ido posteriormente para o Brasil e depois para a Argentina, onde abriu uma empresa e constituiu família, tendo duas filhas. Ele morreu em 1978, aos 71 anos.

O AD afirma que tentou ao longo de vários anos falar com as filhas de Kadgien, sem sucesso. Até que um repórter conseguiu um link para um site que anunciava a casa da família para venda - e viu a pintura em uma das fotos do anúncio. De acordo com o jornal, historiadores de arte acreditam que a pintura pode ser a obra desaparecida, mas também afirmam ser preciso realizar um exame do quadro pessoalmente para confirmar.

O jornal holandês tentou novamente contato com as filhas de Kadgien após a descoberta e uma delas afirmou: "Não sei que informações vocês querem de mim e não sei de que pintura vocês estão falando".