Putin e Pezeshkian discutem programa nuclear; Irã reafirma não buscar armas nucleares

Os governos da Rússia e do Irã informaram que a situação do programa nuclear iraniano foi tema central da conversa telefônica nesta segunda-feira, 25, entre os presidentes Vladimir Putin e Masoud Pezeshkian. Segundo a presidência iraniana, Pezeshkian afirmou que o Irã "nunca buscou, não busca e não buscará construir armas nucleares", enquanto Putin, de acordo com o governo do país persa, destacou que "o direito do Irã ao enriquecimento de urânio é fundamental e definitivo".

De acordo com o Kremlin, os líderes também discutiram questões da agenda bilateral, incluindo áreas de energia e transporte, e Putin informou Pezeshkian sobre os principais resultados do encontro "de alto nível" entre Rússia e Estados Unidos realizado no Alasca.

O comunicado acrescenta que o presidente iraniano expressou apoio aos esforços diplomáticos em andamento, voltados para a resolução pacífica da guerra na Ucrânia e que ambos reafirmaram "a intenção de continuar fortalecendo a cooperação russo-iraniana em diversas áreas e concordaram em se encontrar na próxima cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês) na China".