Putin e líder norte-coreano prometem "reforçar cooperação" antes da cúpula Rússia-EUA

Vladimir Putin e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se comprometeram a "reforçar sua cooperação", dias antes da cúpula que o mandatário russo terá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Alasca, informou nesta quarta-feira (13, data local) a mídia estatal de Pyongyang.

Espera-se que o magnata republicano pressione Moscou, durante sua reunião na próxima sexta-feira, para que ponha fim ao conflito na Ucrânia, no qual a Coreia do Norte forneceu tropas à Rússia.

Putin e Kim conversaram por telefone na terça-feira em um "ambiente caloroso e de camaradagem" e confirmaram sua "vontade de reforçar a cooperação no futuro", informou a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.

Putin expressou sua gratidão pelo "espírito de sacrifício demonstrado pelo pessoal militar do Exército Popular da Coreia na libertação de Kursk", acrescentou o meio, em referência à participação da Coreia do Norte na guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Kim, por sua vez, prometeu que a Coreia do Norte "apoiará plenamente todas as medidas que o governo russo adotar no futuro".

Rússia e Coreia do Norte estreitaram seus laços nos últimos anos, especialmente após as operações conjuntas em território ucraniano.

Os dois países também assinaram um pacto de defesa mútua no ano passado, quando Putin visitou o país hermético.

A Coreia do Norte confirmou pela primeira vez, em abril, que havia enviado um contingente de seus soldados para a linha de frente na Ucrânia, junto às tropas russas.