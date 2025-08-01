Putin diz que Rússia quer 'paz duradoura e estável' na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (1º) que deseja uma "paz duradoura e estável" na Ucrânia, onde trava uma guerra há mais de três anos, mas afirmou que suas condições para a trégua permanecem.

"Precisamos de uma paz duradoura e estável, baseada em fundamentos sólidos que satisfaçam tanto a Rússia quanto a Ucrânia, e que garantam a segurança de ambos os países", disse Putin aos jornalistas.

"As condições [do lado russo] certamente permanecem as mesmas", acrescentou.

A Rússia exige que a Ucrânia ceda quatro regiões que o exército russo controla parcialmente - Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson - bem como a península ucraniana da Crimeia, anexada em 2014.

Além disso, o Kremlin deseja que Kiev renuncie aos fornecimentos de armas ocidentais e a qualquer adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Condições inaceitáveis para a Ucrânia, que exige a retirada das tropas russas e garantias de segurança ocidentais, incluindo a continuidade dos envios de armas e a implantação de um contingente europeu.

As negociações para encontrar uma saída diplomática para o conflito desencadeado pela ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, estão estagnadas.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky reiterou nesta sexta-feira sua disposição de se reunir com Putin para tentar avançar nas conversas, proposta que, por enquanto, a Rússia descarta.