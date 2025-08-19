Putin concordou em iniciar próxima fase do processo de paz na guerra com a Ucrânia, afirma Casa Branca

Trump e Putin apertaram as mãos em reunião no Alasca, nos EUA, na última sexta-feira (15). ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordou em iniciar a próxima fase do processo de paz para o conflito com a Ucrânia, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (19).

Segundo ela, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, continuarão a coordenar com os ucranianos as negociações de paz.

Leavitt destacou que o presidente dos EUA, Donald Trump, entende que garantias de segurança são importantes para o fim da guerra, mas ressaltou que tropas americanas "não estarão no terreno".

— Trump está buscando entender o que os dois lados querem, os dois vão ter que ceder e sairão um pouco infelizes — afirmou.

Reunião entre Trump, Putin e Zelensky

Karoline mencionou que Putin e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, estão dispostos a conversar, e Trump espera que a reunião entre os líderes aconteça. Ela afirmou que a organização para a reunião já está acontecendo, mas não detalhou onde o encontro pode acontecer.

— A ideia de reunião bilateral acontece após conversa com Putin, Zelensky e europeus — disse.