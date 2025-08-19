Mundo

Negociações

Putin concordou em iniciar próxima fase do processo de paz na guerra com a Ucrânia, afirma Casa Branca

Donald Trump anunciou na segunda-feira que começou a organizar uma cúpula entre os líderes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky

Estadão Conteúdo

Isabella Pugliese Vellani

