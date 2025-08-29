Protesto, incêndios e amor em festival: a semana mundial em fotos

Meninas são proibidas de estudar no Afeganistão após os seis anos de idade. Sanaullah SEIAM / AFP

A semana começa com o registro de Sanaullah Seiam, que captura uma sala de aula de meninas no Afeganistão. Estima-se que 2,2 milhões de mulheres serão afetadas até 2030 com a proibição do acesso a educação após os seis anos de idade, imposta pelo grupo Talibã.

Devotos levam flores para o templo Templo Dourado de Amritsar, na Índia. Narinder Nanu / AFP

Na Índia, devotos Sikh peregrinam e decoram o Templo Dourado de Amritsar em homenagem ao aniversário de um ano da instalação do livro sagrado do Sikhismo do Guru Granth Sahib, conhecido como o "eterno guru" da religião. O registro é de Narinder Nanu.

Um dos países mais pobres do mundo, o Iêmen é dividido entre grupos terroristas que disputam o poder. Mohammed HUWAIS / AFP

Um fotojornalista observa a fumaça da explosão de um míssil na cidade de Sanaa, então capturada pelo grupo terrorista Huthi. Os alvos foram bases militares próximas ao palácio presidencial e depósitos de gasolina. A foto é de Mohammed Huwais.

Região ibérica sofre com incêndios há um mês. Cesar MANSO / AFP

Em mais uma semana de incêndios, a Espanha continua travando severas batalhas contra as altas temperaturas, o vento forte e o fogo, enquanto aguarda por ajuda humanitária e pelas baixas temperaturas previstas. O registro é de Cesar Manso.

SpaceX lançou maior nave do mundo após 10 tentativas. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Nos Estados Unidos, a empresa SpaceX lançou o foguete Starship, a maior nave do mundo, após a 10ª tentativa. A foto é de Ronaldo Schemidt.

Número sete do mundo avançou no US Open. ANGELA WEISS / AFP

O tenista sérvio Novak Djokovic celebra a vitória sobre o americano Zachary Svajda durante o US Open 2025, em New York. O registro é de Angela Weiss.

Dez pessoas morreram em ataques na Ucrânia nas últimas 24 horas. Genya SAVILOV / AFP

Na Ucrânia, serviços de emergência carregam as vítimas socorridas de um prédio residencial que fora atingido por um míssil russo na capital Kiév. Dez pessoas morreram no ataque registrado pelo fotógrafo Genya Savilov.

Casal comemora a Tomatina com beijo em Buñol. JOSE JORDAN / AFP

Na Comunidade Valenciana, um casal se beija durante o tradicional festival de La Tomatina, no município de Buñol. A foto é de Jose Jordan.

Parlamento indonésio receberá dez vezes mais do que um assalariado médio no país. YASUYOSHI CHIBA / AFP