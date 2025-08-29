Protesto, incêndios e amor em festival: a semana mundial em fotos

A semana começa com o registro de Sanaullah Seiam, que captura uma sala de aula de meninas no Afeganistão. Estima-se que 2,2 milhões de mulheres serão afetadas até 2030 com a proibição do acesso a educação após os seis anos de idade, imposta pelo grupo Talibã.
Na Índia, devotos Sikh peregrinam e decoram o Templo Dourado de Amritsar em homenagem ao aniversário de um ano da instalação do livro sagrado do Sikhismo do Guru Granth Sahib, conhecido como o "eterno guru" da religião. O registro é de Narinder Nanu.
Um fotojornalista observa a fumaça da explosão de um míssil na cidade de Sanaa, então capturada pelo grupo terrorista Huthi. Os alvos foram bases militares próximas ao palácio presidencial e depósitos de gasolina. A foto é de Mohammed Huwais.
Em mais uma semana de incêndios, a Espanha continua travando severas batalhas contra as altas temperaturas, o vento forte e o fogo, enquanto aguarda por ajuda humanitária e pelas baixas temperaturas previstas. O registro é de Cesar Manso.
Nos Estados Unidos, a empresa SpaceX lançou o foguete Starship, a maior nave do mundo, após a 10ª tentativa. A foto é de Ronaldo Schemidt.
O tenista sérvio Novak Djokovic celebra a vitória sobre o americano Zachary Svajda durante o US Open 2025, em New York. O registro é de Angela Weiss.
Na Ucrânia, serviços de emergência carregam as vítimas socorridas de um prédio residencial que fora atingido por um míssil russo na capital Kiév. Dez pessoas morreram no ataque registrado pelo fotógrafo Genya Savilov.
Na Comunidade Valenciana, um casal se beija durante o tradicional festival de La Tomatina, no município de Buñol. A foto é de Jose Jordan.
Fechando a semana, intensos protestos são registrados na Indonésia após o parlamento do país aprovar mais um auxílio econômico para os políticos de mais de US$ 3 mil para "custos residenciais". Somando o salário mensal, o novo auxílio proposto e os outros já existentes, a renda dos magistrados é 10 vezes maior do que de um assalariado médio. A foto é de Yasuyoshi Chiba.