Produtores de orquídeas de Taiwan resistem enquanto tarifas dos EUA disparam

Desde o início da guerra comercial desencadeada por Donald Trump, o produtor de orquídeas taiwanês Lee Tsang-yu viu as famosas tarifas americanas sobre suas flores majestosas dispararem por volta de 20%.

No entanto, após superar numerosas crises econômicas, este agricultor experiente de 61 anos se mantém firme.

Lee está cultivando novos mercados na Tailândia e expandindo para Vietnã, Indonésia e Brasil, enquanto reduz seus envios para os Estados Unidos.

"Os Estados Unidos são um mercado tão grande que não podemos nos retirar, e não faremos isso" afirma Lee, cuja empresa, Charming Agriculture, opera quatro grandes estufas em Houbi, um distrito da cidade de Tainan, no sul do país.

Os mais de 300 cultivadores de orquídeas de Taiwan se encontram entre os maiores produtores mundiais destas plantas, cujas mais exportadas são as Phalaenopsis, as orquídeas borboleta.

As vendas de orquídeas da ilha alcançaram 6,1 bilhões de dólares taiwaneses (204 milhões de dólares americanos ou 1,1 bilhão de reais na cotação atual) em 2024, com um terço em remessas para os EUA, seu maior mercado, de acordo com dados oficiais.

Até o momento, a maioria dos produtores tem absorvido o custo da tarifa de 10% que Trump impôs a quase todos os seus parceiros comerciais em abril, de acordo com Ahby Tseng, secretário-geral da Associação de Cultivadores de Orquídeas de Taiwan.

- "Ninguém pode suportar" -

No entanto, acrescenta, "ninguém pode suportar" a taxa temporária de 20% que o presidente americano anunciou na semana passada para Taiwan.

Tseng aponta que o maior rival da ilha nos EUA são os Países Baixos, afetados por uma tarifa relativamente mais leve, de 15%.

Esta diferença de cinco pontos percentuais é significativa, considera.

"Na verdade, é muito difícil repassar imediatamente o custo aos consumidores, pois eles podem optar por não comprar ou adquirir outros tipos de flores", diz Tseng.

Além disso, armazenar orquídeas em um depósito não é uma opção, uma vez que as plantas "seguem crescendo".

Embora o aumento das tarifas alfandegárias reduzisse seus lucros, Lee afirma que estava mais preocupado com a situação geral da economia americana desde a chegada de Trump ao poder.

"Tudo ficou mais caro nos Estados Unidos e o gasto dos consumidores está reduzindo, isso é o que me preocupa", explica.

"Desde o final de maio, temos reduzido os envios em cerca de 15%. Antes disso, os Estados Unidos representava 45% de nossas exportações", sustenta.

Lee se mostra otimista e afirma que seus esforços em expandir para outros mercados, ainda que nem sempre tão lucrativos, "compensarão igualmente este impacto".

As orquídeas de Taiwan também têm uma vantagem competitiva, segundo ele, já que as suas flores duram mais que as holandesas.

Além disso, argumenta, "Trump não será presidente para sempre".