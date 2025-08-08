Primeiro-ministro indiano Modi teve 'boa' conversa com seu 'amigo' Putin

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, declarou, nesta sexta-feira (8), que manteve uma "boa" conversa com seu "amigo", o presidente russo, Vladimir Putin, na qual falaram da Ucrânia e reiteraram seu compromisso para reforçar as relações entre os dois países.

O chefe de governo acrescentou que se congratula de poder "receber o presidente Putin na Índia mais a frente este ano", em um comunicado divulgado nas redes sociais.

"Tive uma conversa detalhada muito boa com meu amigo, o presidente Putin. Em agradeci a ele por ter compartilhado as últimas informações sobre a Ucrânia", disse Modi.

A conversa telefônica entre os dois dirigentes ocorreu depois de Donald Trump impor tarifas muito altas à Índia.

Na quarta-feira, o presidente americano também anunciou que em três semanas dobrará as tarifas sobre os produtos exportados pela Índia aos Estados Unidos, elevando-as a 50%, devido a suas compras de petróleo russo, que são uma importante fonte de receitas para financiar sua ofensiva na Ucrânia.

A Índia economizou bilhões de dólares nas importações energéticas, o que fez com que os preços internos do combustível permanecessem relativamente estáveis.

A Rússia, que mantém boas relações com a Índia desde a era soviética, também é um dos seus principais fornecedores de armas.

Na quinta-feira, Putin se reuniu com Ajit Doval, assessor de Segurança Nacional de Modi.

Segundo o governo russo, Putin se reunirá com Trump "nos próximos dias".