Presos na maior mina de cobre do mundo: equipes avançam no resgate de mineiros chilenos

Equipes enfrentam horas decisivas no resgate de mineiros presos na maior mina de cobre do mundo, no Chile. Raul Bravo / APF

Equipes de resgate abriram quatro dos 20 metros necessários para alcançar os cinco mineiros presos após um desabamento na mina El Teniente, no Chile, informou neste sábado (2) a empresa estatal Codelco. O incidente, ocorrido na quinta-feira (31), foi provocado por um terremoto de magnitude 4,2 e deixou um trabalhador morto e outros nove feridos, mobilizando uma operação contra o tempo.

Em Rancagua, a cerca de cem quilômetros de Santiago, El Teniente é a maior jazida de cobre subterrânea do planeta com 4,5 mil quilômetros de galerias internas. No ano passado, produziu 356 mil toneladas do metal — o equivalente a 6,7% de todo o cobre chileno.

— Faremos tudo o que for humanamente possível para resgatar os cinco trabalhadores presos. Toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento, toda a nossa energia, toda a nossa força estão sendo direcionadas a essa causa e ao serviço desse objetivo — afirmou o presidente da Codelco, Máximo Pacheco, em entrevista coletiva na tarde de sexta-feira.

O terremoto aconteceu às 17h34min (horário local) de quinta-feira. Os mineiros que trabalhavam na ampliação da mina, a 1.200 metros de profundidade, ficaram presos, segundo confirmou a companhia.

Para facilitar os trabalhos, a ministra de Mineração, Aurora Williams, anunciou a paralisação das atividades de El Teniente a partir de sexta, por tempo indeterminado.

— Vamos emitir uma medida provisória de paralisação das operações — disse ela à imprensa.

Pelo menos cem socorristas participam da operação, mas ainda não conseguiram estabelecer contato com os mineiros, informou o gerente-geral da jazida, Andrés Music.

— Até agora, não conseguimos nos comunicar com eles. As galerias estão fechadas, colapsadas — declarou em coletiva.

Michael Miranda, irmão de um dos trabalhadores — Jean Miranda, de 31 anos —, afirmou que os familiares não foram informados sobre como o acidente ocorreu.

— Não nos explicaram nada. Ninguém veio conversar conosco, dizer se meu irmão está bem ou não, se está acompanhado ou não — disse.

A esposa de Jean está grávida, “e ninguém da empresa veio falar com ela. Nenhum apoio psicológico, nada”, criticou, do lado de fora dos escritórios da Codelco na cidade de Rancagua.

Familiares dos mineiros cobram respostas da Codelco e denunciam falta de apoio psicológico durante as buscas. Raul Bravo / AFP

Resgate contra o tempo

Segundo Pacheco, os esforços estão concentrados na remoção do material acumulado na galeria onde os trabalhadores estão presos — a localização deles é conhecida por conta dos dispositivos eletrônicos que eles carregavam.

— Estamos fazendo esse trabalho com equipamentos autônomos e inteligentes, telecomandados, e uma equipe altamente especializada em resgate, porque é uma tarefa extremamente delicada — explicou.

O desmoronamento se deveu a um “evento sísmico” cujo motivo — natural ou provocado pelas perfurações — ainda está sendo investigado.

O tremor, de magnitude 4,2 segundo registros, causou a morte de um trabalhador e deixou outros nove feridos. A maioria já recebeu alta.

— É um dos maiores eventos — se não o maior — que a jazida El Teniente já enfrentou em décadas — destacou Music.

Apesar disso, nesta sexta, a atividade sísmica na mina havia diminuído, disse Pacheco.

As próximas 48 horas são consideradas cruciais para a operação de busca, que conta com alguns dos mesmos socorristas envolvidos no resgate bem-sucedido dos 33 mineiros presos no deserto do Atacama em 2010.

— O que queremos aqui é uma investigação minuciosa (...) já denunciamos muitas irregularidades — afirmou à AFP o dirigente sindical José Maldonado, que tem 30 anos de experiência em El Teniente.

“O morro não aguenta mais e começa a ceder”, o que, segundo ele, teria provocado o desabamento — e não um terremoto.