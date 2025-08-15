Presidentes do México e da Guatemala discutem segurança e cooperação

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, aborda nesta sexta-feira (15), com seu homólogo da Guatemala, Bernardo Álvaro, questões como segurança da fronteira, cooperação e interconexão ferroviária e elétrica, em um encontro em uma ilha do norte do país centro-americano.

Este primeiro encontro entre ambos os mandatários ocorre após uma incursão da polícia mexicana em território guatemalteco em perseguição a supostos narcotraficantes em junho, o que provocou um protesto da Guatemala e um pedido de desculpas do México.

Na reunião, será discutida "sobretudo a cooperação para o desenvolvimento, que é o que interessa a ambos os países", afirmou Sheinbaum nesta sexta-feira, que chegou à Guatemala em um avião da Força Aérea Mexicana por volta das 9h50 locais (12H50 de Brasília).

A reunião está sendo realizada na ilha de Flores, no lago Petén Itzá, na região guatemalteca de Petén, na fronteira com o México e Belize.

Sheinbaum acrescentou que também abordará com Arévalo o Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec (CIIT), que visa complementar o Canal do Panamá.

Arévalo, por sua vez, indicou que conversará com Sheinbaum sobre "temas de enorme importância para a Guatemala como energia, migração, segurança, infraestrutura, ambiente e agricultura". O "México é um aliado sólido em todas estas temáticas", comentou.

O ministro das Relações Exteriores da Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, assegurou que "a questão da segurança é a questão da segurança fronteiriça".

Martínez destacou que, após a incursão da polícia mexicana, que resultou na morte de quatro supostos criminosos, houve uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores, Defesa e Interior de ambos os países.

Em julho de 2024, quase 600 mexicanos fugiram para a Guatemala por conta da violência do crime organizado, mas voltaram ao seu país meses depois.

Sheinbaum e Arévalo darão uma coletiva de imprensa ao final do encontro e, em seguida, seguirão para o sítio arqueológico de Calakmul, em Campeche, no sudeste do México, onde se reunirão com o primeiro-ministro de Belize, John Briceño.

Os três mandatários abordarão um "projeto ambiental" conjunto e a construção do chamado Trem Maya, que visa unir o México, a Guatemala e Belize, segundo o ministro das Relações Exteriores da Guatemala.