Presidente Lula conversa por telefone com o presidente da China, Xi Jinping

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou, na noite desta segunda-feira (11), para o presidente da China, Xi Jinping. De acordo com o Palácio do Planalto, o diálogo durou cerca de uma hora e abordou temas como a conjuntura internacional, a guerra entre Rússia e Ucrânia e a atuação conjunta no G20 e no BRICS em defesa do multilateralismo.

Lula ressaltou a relevância da China para o sucesso da COP 30, que será realizada em 2025, em Belém (PA), e no combate às mudanças climáticas. Xi Jinping afirmou que o país asiático enviará uma delegação de alto nível para o evento e que pretende trabalhar em parceria com o Brasil para garantir o êxito da conferência.





Os dois líderes também discutiram a parceria estratégica entre Brasil e China, destacando avanços em iniciativas conjuntas e a intenção de ampliar a cooperação para áreas como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites. Segundo o Planalto, ambos os presidentes destacaram sua disposição em continuar identificando novas oportunidades de negócios entre as duas economias.

