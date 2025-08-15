Presidente de Portugal anuncia morte em incêndios no leste do país

Uma pessoa morreu nesta sexta-feira (15) na Guarda, leste de Portugal, nos incêndios que assolam o país, anunciou o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que afirmou ter interrompido suas férias para acompanhar a "grave situação dos incêndios rurais".

"O presidente da República apresentou, ao princípio da tarde, sentidas condolências (...) pelo falecimento do antigo autarca [prefeito] Carlos Dâmaso, vítima de um incêndio que combatia na sua freguesia [semelhante a bairro]", declarou em um comunicado publicado em seu site.

Posteriormente, o mandatário participou de uma reunião na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, de acordo com a nota, em meio a uma onda de incêndios que começou há mais de três semanas.

Milhares de bombeiros estão trabalhando há dias para combater os variados focos no país.

O governo também acionou, assim como a vizinha Espanha, "o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia" e solicitou o envio de quatro aviões Canadair para "permanecerem em território nacional até dia 18 de agosto", indicou a presidência portuguesa no X.