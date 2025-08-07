Presidente da Áustria desiste de participar da COP30 por custos elevados em Belém

Van der Bellen desejou sucesso ao Brasil, apesar de não participar da COP30. Gemeinsam für Van der Bellen / Divulgação

O chefe de Estado da Áustria, Alexander Van der Bellen, informou nesta quinta-feira (7) que não participará na COP30 no Brasil em novembro. Ele explica que tomou a decisão em razão aos "custos excepcionalmente elevados este ano" para hospedagem em Belém, no Pará.

"Os gastos logísticos não podem ser cobertos dentro do orçamento estrito da presidência", afirmou em um comunicado, em referência à inflação dos custos na capital do Pará.

A Áustria aplica atualmente uma política de austeridade que afeta todas as suas instituições devido a um déficit público considerado excessivo pela União Europeia. Van der Bellen explica a necessidade de manter a disciplina financeira no momento.

"Nossa consolidação orçamentária exige cortes financeiros e uma disciplina compartilhada", acrescentou, antes de destacar a importância da COP, evento ao qual desejou "todo o sucesso possível" ao Brasil.

Polêmica antiga

No início de julho, Van der Bellen afirmou que "duvidava" da possibilidade de viajar a Belém, ironizando o fato de que poderiam criticá-lo por "ter que dormir fora, se as infraestruturas fossem insuficientes".

Na semana passada, o Brasil descartou a possibilidade de mudar a sede da COP30, em resposta ao pedido de vários países descontentes com o preço das hospedagens na cidade de Belém, que receberá a mais importante reunião de cúpula climática da Organização das Nações Unidas (ONU) entre os dias 10 e 21 de novembro.

Belém tem 1,3 milhão de habitantes e as diárias dos hotéis podem superar US$ 1 mil (mais de R$ 5 mil), o que a COP30 denunciou como "abusos" do setor. Mas o presidente da conferência, André Correa do Lago, afirmou:

— Quem está se manifestando são os países membros da ONU que estão nesse grupo de pequenas ilhas ou que estão no grupo de países de menor desenvolvimento relativo ou membros do grupo africano. Os quartos têm que estar entre 50 e 70 dólares para eles poderem vir para a COP — disse.

Apesar do déficit, a Áustria está entre os países mais ricos do mundo e a nação europeia, de 9,2 milhões de habitantes, é uma das poucas que escolheu um líder ambientalista.

Uma nova reunião dos organizadores da COP está programada para segunda-feira (11), para continuar o diálogo sobre questões como hospedagem. O Brasil espera receber quase 50 mil pessoas na reunião de cúpula e afirma ter identificado alojamentos para 53 mil pessoas em Belém.

Setor hoteleiro diz que os preços estão na média

Tony Santiago concedeu entrevista para a Rádio Gaúcha na terça-feira. Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará

Presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis no Pará (ABIH-PA), Tony Santiago, afirmou em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na terça-feira (5) que o custo está dentro da média do que foi observado na COP29, realizada no Azerbaijão.

Santiago explicou ainda que, na COP29, os preços das hospedagens em Baku, capital do Azerbaijão, subiram de 10 a 15 vezes durante o evento, e que "o mesmo está se repetindo em Belém".

— Nós estamos falando de um evento mundial e que não pode ser comparado com as tarifas que nós usamos no dia a dia. É a lei da oferta e da procura — afirma o presidente.

