Presidenciável boliviano Quiroga acusa Maduro de chefiar 'conglomerado criminoso'

O direitista Jorge Tuto Quiroga, que vai disputar a presidência da Bolívia em outubro, acusou nesta segunda-feira (25) o presidente Nicolás Maduro de ser "chefe de um conglomerado criminoso mafioso que roubou a presidência da Venezuela".

Em entrevista à AFP, Quiroga pediu "ao povo e às Forças Armadas" da Venezuela que não sejam "cúmplices de um cartel de traficantes de drogas", em meio à mobilização de navios de guerra dos Estados Unidos frente à costa de Caracas.

Washington acusa Maduro de comandar o Cartel de los Soles - que classifica como organização terrorista - e oferece uma recompensa de 50 milhões de dólares (270,8 milhões de reais) por informações que levem à sua captura.

Quiroga enfrentará o candidato de centro-direita Rodrigo Paz em um segundo turno, o que vai marcar o fim de 20 anos de governos de esquerda que começaram com Evo Morales e continuaram com Luis Arce, hoje adversários ferrenhos.

Durante o período do Movimento ao Socialismo no poder, a Bolívia foi um dos mais firmes aliados do chavismo, ao lado de Cuba e Nicarágua.

Quiroga vangloriou-se de nunca ter reconhecido o governo de Maduro, que, segundo o candidato, "está morrendo de medo" porque "colocaram uma recompensa" por ele.

Sobre uma eventual invasão americana na Venezuela, o candidato do movimento Libre evitou fazer comentários.

"Sabemos que há gente na Venezuela que não aceita sua liderança (...) O que faço é pedir a todas as forças da ordem da Venezuela que se coloquem ao lado da democracia", ressaltou.