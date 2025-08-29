Primeira-ministra da Itália repudia publicação de fotos íntimas na internet após ser alvo de imagem adulterada

Meloni é a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra da Itália. Andreas Solaro / AFP

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, incentivou mulheres a denunciarem imediatamente quem compartilha na internet fotos íntimas sem seu consentimento. Ela foi vítima da prática recentemente.

"Estou enojada com o que aconteceu", disse nesta sexta-feira (29) ao jornal Il Corriere della Sera, em meio a um grande escândalo causado pela descoberta de fotos manipuladas de várias mulheres – entre as quais estão a própria Meloni e a líder opositora Elly Schlein – em uma página pornográfica na internet.

As imagens, que variam de fotografias em comícios políticos a registros de férias retiradas de contas pessoais nas redes sociais, foram alteradas para destacar ou sexualizar partes dos corpos das vítimas. As fotos foram publicadas em um fórum online chamado Phica – jogo de palavras com um termo para designar a vagina em italiano.

Outro escândalo parecido veio à tona na semana passada quando foi revelada a existência de um grupo italiano no Facebook, agora encerrado, denominado "Minha esposa", no qual homens publicavam fotos de suas esposas e faziam comentários vulgares, machistas e violentos.

— Quero expressar minha solidariedade e apoio a todas as mulheres que foram ofendidas, insultadas e violentadas — declarou Meloni.

— É desanimador comprovar que em 2025 ainda exista quem considera normal e legítimo pisotear a dignidade de uma mulher e atacá-la com insultos sexistas e vulgares, escondendo-se atrás do anonimato e de um teclado — acrescentou a primeira-ministra.

O site tinha mais de 700 mil assinantes antes de ser desativado na quinta-feira, acusando os usuários de violarem suas normas.

Cultura do estupro

Meloni, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na Itália, informou que os responsáveis pelos roubos e manipulação das imagens devem ser identificados e punidos "com a máxima severidade" o quanto antes.

— O conteúdo considerado inofensivo pode, nas mãos erradas, se tornar uma arma terrível e todos devemos ser conscientes disto — afirmou.

— A melhor defesa que temos para nos proteger e proteger quem nos cerca, é denunciar imediatamente estes crimes — prosseguiu.

Schlein, por sua vez, disse que as publicações fazem parte de uma "cultura do estupro" que não só está "normalizada e justificada online", mas que é amplificada por canais específicos utilizados para "a expressão dos piores impulsos".

Plataforma

O Phica existe desde 2005 e se manteve ativo apesar das muitas denúncias apresentadas à polícia ao longo dos anos, segundo o jornal digital Post.

O veículo reportou que o site organizava atividades denominadas "cum tributes" (homenagens de masturbação), para que os homens publicassem fotos provando que tinham se masturbado com imagens das esposas ou companheiras de outros usuários.

Uma das vítimas, Mary Galati, disse ter descoberto que havia mensagens suas no site em 2023 e para investigar mais teve que criar uma conta com os documentos de identidade de seu pai porque o Phica aceita apenas usuários homens.

O site era "um inferno", segundo Post, que citou Galati dizendo que na página "maridos compartilhavam fotos de suas esposas e homens expunham suas companheiras e familiares".

"Até mesmo pais postavam fotos de suas filhas muito pequenas - meninas de 4 ou 5 anos - sendo sexualizadas. Fotos de seus pés, de seus corpos, acompanhadas de comentários sexistas e pedófilos", acrescentou a publicação.