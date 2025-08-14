Premiê britânico recebe Zelensky em Londres na véspera da cúpula Trump-Putin

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recebeu nesta quinta-feira (14) em Londres o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, na véspera da cúpula entre os líderes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, no Alasca.

Zelensky chegou à residência do primeiro-ministro britânico, em Downing Street, pouco depois das 9h30 locais (5h30 em Brasília).

Ambos os líderes se abraçaram na entrada, reafirmando o apoio britânico à Ucrânia no conflito que mantém há mais de três anos com a Rússia.

O presidente ucraniano foi recebido na quarta-feira em Berlim pelo chanceler alemão, Friedrich Merz.

O chefe de Governo britânico afirmou na quarta-feira que existe uma possibilidade "viável" de um cessar-fogo na guerra na Ucrânia, antes da reunião de sexta-feira no Alasca entre Trump e Putin.

"Durante os três anos e alguns meses deste conflito, nunca estivemos tão perto de uma solução real para alcançar um cessar-fogo. E agora sim temos essa oportunidade, graças ao trabalho realizado pelo presidente Trump", declarou Starmer durante uma videoconferência com aliados europeus.

Zelensky e seus aliados europeus intensificaram a pressão diplomática para acabar com a guerra na Ucrânia.

A pressão também continua na frente de batalha. Em resposta a uma forte ofensiva militar do governo de Putin nos últimos dias, a Ucrânia lançou dezenas de drones na madrugada de quarta para esta quinta-feira, alcançando até 500 km do território russo.

O Kremlin relatou o incêndio de uma refinaria e três feridos perto de Volgogrado (sul).