Preço do petróleo cai por temores sobre demanda de bruto

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta terça-feira (5), afetados pela perspectiva de um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de petróleo bruto.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro perdeu 1,66%, caindo para 67,64 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em setembro, caiu 1,70%, para 65,16 dólares.

"Trata-se de uma convergência de fatores de baixa relacionados às preocupações com a demanda", resumiu em conversa com a AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

O mercado considera que "a oferta mundial pode superar a demanda até o final do ano, o que poderia provocar um acúmulo de estoques", explicou John Plassard, analista da Cité Gestion. Isso se deve especialmente aos aumentos recentes nas cotas de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+).

Riade, Moscou e outros seis membros do cartel anunciaram um aumento de sua "produção de 547 mil barris por dia em setembro de 2025 em comparação com o nível de produção" previsto para agosto.

Outro ponto de preocupação quanto à demanda, segundo Schork, é que o mercado enfrentou "uma série de más notícias" no plano econômico, particularmente nos Estados Unidos, o maior consumidor de petróleo do planeta.

Na sexta-feira passada, dados oficiais mostraram uma deterioração do mercado de trabalho americano nos últimos meses.

A atividade no setor de serviços também diminuiu no mês de julho, atingindo um nível mais baixo do que o antecipado pelos analistas, segundo o índice publicado nesta terça-feira pela federação profissional ISM.

Os operadores, por outro lado, ignoraram as novas ameaças do presidente americano contra a Índia, sobre um possível aumento da tarifa adicional de 25% que ele prevê implementar contra o país.

Trump acusa Nova Délhi de comprar "grandes quantidades de petróleo russo" e de não se preocupar "com a quantidade de pessoas que são assassinadas na Ucrânia pela máquina de guerra russa".