Polônia vai fabricar tanques de combate K2 de design sul-coreano

A Polônia iniciará em seu território a produção de tanques de combate K2, de design sul-coreano, em virtude de um acordo assinado nesta sexta-feira (1º) na presença dos ministros da Defesa de ambos os países.

O contrato assinado com a empresa sul-coreana Hyundai Rotem dá continuidade a um acordo-marco de 2022 sobre a entrega à Polônia de um total de 1.000 desses veículos, e prevê a compra por parte de Varsóvia de 180 tanques K2, dos quais cerca de 60 deverão ser fabricados já em território polonês.

"A Polônia adquire capacidades de produção desses tanques. Dos 180 tanques encomendados hoje no âmbito do contrato de execução, 64 já serão produzidos em uma versão 'polonizada'. Os três primeiros ainda serão fabricados na República da Coreia, mas os 61 restantes serão fabricados em Gliwice (sul), com componentes poloneses", comemorou o ministro polonês Wladyslaw Kosiniak Kamysz.

Embora não tenha sido detalhado o valor exato do contrato, a agência de notícias sul-coreana Yonhap o estima em cerca de 6 bilhões de dólares (33 bilhões de reais).

"A partir do próximo ano chegarão à Polônia novos tanques previstos neste contrato, e em 2028, 2029 e 2030 já terá sido iniciada a produção", indicou o ministro polonês.

Trata-se da segunda entrega de tanques sul-coreanos contratada no âmbito do acordo de 2022.

Além dos 1.000 tanques K2, a Polônia também encomendou à Coreia do Sul sistemas de lançadores múltiplos de foguetes K239 Chunmoo, obuses autopropulsados K9A1 e aviões de combate FA-50.