Plano de Israel para controlar Cidade de Gaza pode provocar "outra calamidade", diz secretário da ONU

Conselho de Segurança da ONU agendou uma reunião de emergência neste domingo (10) para abordar o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza. JOHN LAMPARSKI / AFP

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) realiza, neste domingo (10), uma reunião de emergência para abordar o plano de Israel para tomar o controle da Cidade de Gaza, na Palestina. Durante o encontro, o secretário-geral adjunto da entidade, Miroslav Jenca, alertou para possíveis consequências além do território sitiado.

— Se estes planos forem implementados, provavelmente desencadearão outra calamidade em Gaza, reverberando por toda a região e provocando mais deslocamentos forçados, assassinatos e destruição — disse Jenca ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O plano do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de expandir a guerra e avançar sobre a Cidade de Gaza está sendo criticado por muitos países. Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, é considerado uma "escalada perigosa".

O embaixador da Eslovênia na organização, Samuel Zbogar, que falou em nome dos cinco membros europeus do Conselho de Segurança antes da reunião, disse que "esta decisão do governo israelense não fará nada para assegurar o retorno dos reféns [em poder da organização islamista palestina Hamas] e corre o risco de pôr suas vidas ainda mais em perigo".

— Também agravará a já catastrófica situação humanitária em Gaza e corre o risco de causar mais mortes e deslocamentos maciços de civis palestinos — acrescentou.

Em meio à crescente pressão internacional, que inclui governos europeus, países árabes e muçulmanos, além de familiares de reféns israelenses, Benjamin Netanyahu reafirmou neste domingo que vai prosseguir com o plano. Segundo ele, o objetivo não seria ocupar Gaza, mas "libertá-la do terrorismo do Hamas".

Netanyahu defende que essa seria a maneira mais eficaz de encerrar a guerra e, posteriormente, transferir o controle do território a um órgão civil não israelense, embora sem aceitar a volta da Autoridade Palestina à Faixa.

— Esta é a melhor forma de acabar com a guerra e a melhor forma de terminá-la rápido — afirmou o premiê.

O embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, declarou na última sexta-feira (8) que "esta escalada por parte do governo israelense está em total contradição com a vontade da comunidade internacional".

Antes do encontro, o embaixador israelense na ONU, Danny Danon, advertiu que "Israel não cessará a luta pela libertação de todos os reféns".