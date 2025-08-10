Mundo

Plano de Israel para controlar Cidade de Gaza pode provocar "outra calamidade", diz secretário da ONU

Durante a reunião de emergência, o secretário-geral adjunto da entidade, Miroslav Jenca, alertou para possíveis consequências além do território palestino

