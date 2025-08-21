Petróleo sobe em meio à queda de reservas nos EUA e incerteza geopolítica

Os preços do petróleo subiram, nesta quinta-feira (21), ainda impulsionados pela forte queda das reservas de petróleo nos Estados Unidos e em meio às dúvidas crescentes sobre o progresso das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.

O preço do barril de petróleo de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 1,24%, chegando a 67,67 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, aumentou 1,29%, indo para 63,52 dólares.

"O mercado continua a recuperação iniciada ontem graças às estatísticas encorajadoras sobre os estoques de petróleo nos Estados Unidos", declarou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, à AFP.

O relatório semanal da Administração de Energia dos Estados Unidos (EIA), publicado na quarta-feira (20), mostrou uma queda muito mais acentuada do que o esperado nos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, atribuída a um aumento notável das exportações.

Durante a semana que terminou em 15 de agosto, estas reservas diminuíram em 6 milhões de barris, enquanto os analistas esperavam uma redução de cerca de 850 mil barris, segundo a Bloomberg.

Os números de produtos refinados entregues ao mercado - indicadores implícitos da demanda - também tranquilizaram os operadores, disse Lipow.

Segundo o analista, também ressurgiu um prêmio de risco geopolítico no mercado, já que as conversas entre Ucrânia e Rússia parecem estar paralisadas.

"O mercado está cada vez mais preocupado pela falta de avanços nas negociações de paz" entre ambos os países, e "isto poderia levar à aplicação de sanções secundárias" por parte dos Estados Unidos, alertou Lipow.

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou impor tarifas secundárias aos países importadores de petróleo russo, especialmente à Índia, o segundo maior consumidor de petróleo russo. Se isso acontecer, o preço do barril pode aumentar significantemente.