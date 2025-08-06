Petróleo fecha em queda em um dia volátil, focado na Rússia

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira (6), após um dia marcado por anúncios dos Estados Unidos sobre a Rússia e com os operadores avaliando a possibilidade de uma redução das exportações russas de cru.

Após uma primeira parte da sessão operando no azul, o preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em outubro acabou fechando em baixa de 1,11%, a 66,89 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em setembro, recuou 1,24%, a 64,35 dólares.

"Houve muitas manchetes, muitas declarações confusas" sobre a Rússia e o mercado reagiu a cada uma delas, disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

O analista assinalou que "as implicações são enormes", pois Moscou é o terceiro produtor e o segundo exportador mundial de petróleo cru.

O enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, teve conversas qualificadas como "produtivas" com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou nesta quarta-feira, a dois dias da expiração do ultimato dado pelos Estados Unidos à Rússia para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

O presidente americano assegurou, inclusive, que foram feitos "grandes avanços".

Um alto funcionário americano disse, no entanto, que os Estados Unidos ainda planejam implementar, na sexta-feira, sanções secundárias para que a Rússia suspenda sua ofensiva na Ucrânia. Tratam-se de sanções dirigidas aos países que se abastecem com produtos russos, especialmente petróleo e armas, como a Índia e a China.

Neste contexto, Trump anunciou uma tarifa adicional de 25% a uma ampla gama de produtos indianos, que se soma ao imposto já existente de 25%, que entrará em vigor na quinta-feira.

Nova Délhi é o segundo consumidor de petróleo cru russo, depois da China, com aproximadamente 1,6 milhão de barris por dia desde o começo do ano.

"Se a Índia ceder, o que se negou a fazer até agora, isto reduzirá o suprimento mundial de petróleo", e Moscou teria dificuldades para vender a commodity em outro lugar, "especialmente no curto prazo", afirma Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

Se as exportações russas não forem afetadas, o mercado espera uma queda nos preços.