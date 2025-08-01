Petróleo cai após dados ruins de emprego nos EUA

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (1º), pressionados pelos dados decepcionantes de emprego nos Estados Unidos, o que gerou temores de uma queda na demanda, a poucos dias da reunião da Opep+.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro, cujo primeiro dia é utilizado como contrato de referência, caiu 2,83%, para 69,67 dólares.

Seu equivalente americano, o petróleo West Texas Intermediate (WTI) para entrega em setembro, recuou 2,79%, para 67,33 dólares.

"Os mercados estão sendo abalados (...) pelas manchetes econômicas", com "dados insatisfatórios sobre o emprego nos Estados Unidos", declarou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

O mercado de trabalho americano se deteriorou em julho, sobretudo devido à incerteza gerada pelas guerras comerciais iniciadas pelo presidente Donald Trump, com uma taxa de desemprego que subiu para 4,2%, em comparação com 4,1% em junho.

A criação de empregos foi de 73 mil no mês anterior, e as previsões de maio e junho foram revisadas para baixo, atingindo níveis não vistos desde a pandemia de covid-19.

A preocupação com a economia dos Estados Unidos, o maior consumidor mundial de petróleo, provocou a queda nos preços do cru.

"Os investidores fizeram compras massivas no início da semana", impulsionados pelo risco de sanções americanas ao petróleo russo caso Moscou não ponha fim à guerra na Ucrânia antes de 8 de agosto, disse Schork.

O mercado também aguarda a reunião de domingo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), que poderá aumentar seu limite de produção em 548 mil barris diários para setembro.