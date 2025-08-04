Pelo menos 17 trens Eurostar cancelados após incidente elétrico

Pelo menos 17 trens-bala Eurostar que ligam França, Bélgica, Países Baixos e Reino Unido foram cancelados nesta segunda-feira (4), e a linha continua com perturbações após um incidente elétrico, com atrasos de até duas horas, indicou a Eurostar à AFP.
Equipes estão no local "para concluir o diagnóstico e proceder com os reparos", informou a companhia estatal francesa SNCF Réseau, que menciona um "problema na catenária" no norte da França.
Pelo menos 17 trens entre Paris e Londres, Bruxelas ou Amsterdã foram cancelados nesta segunda-feira, e outros dois trens Paris-Bruxelas e Bruxelas-Paris que partiram nesta manhã retornaram às suas estações de origem.
* AFP