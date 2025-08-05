Passageiros judeus de voo que partiu de Buenos Aires à Espanha encontram mensagem antissemita em bandejas de comida

Mensagem antissemita escrita na bandeja. Delegação de Associações Israelitas Argentinas (Daia) / Reprodução

Passageiros judeus de um voo com destino a Madrid, na Espanha, encontraram mensagens de "Palestina Livre" nas bandejas utilizadas para servir comida kosher – que seguem tradições judaicas. O caso foi revelado nesta terça-feira (5) pela companhia aérea Iberia e a Delegação de Associações Israelitas Argentinas (Daia).

O incidente ocorreu no voo IB0102, que saiu de Buenos Aires, na Argentina, segunda-feira (4). Ao denunciar o caso, a Daia classificou o caso como "um grave ato de antissemitismo".

Durante o voo, que pousou nesta terça-feira na capital espanhola, um dos passageiros recebeu a comida com a mensagem "Palestiva Livre", escrita com marcador preto sobre uma das etiquetas.

"Outros passageiros judeus também receberam bandejas com as iniciais 'FP'", afirmou a organização, acrescentando que havia feito "contato com as autoridades da companhia aérea para exigir explicações e ações imediatas" sobre o que qualificou como "ato discriminatório".

O que diz a Iberia

A Iberia divulgou um comunicado no qual reconhece o incidente e anunciou uma "investigação exaustiva, tanto no âmbito interno como com os fornecedores externos responsáveis pelo catering, com o objetivo de esclarecer o ocorrido".

"A tripulação da Iberia documentou o ocorrido e se envolveu para atender os afetados. O comandante se aproximou pessoalmente para pedir desculpas em nome da companhia aérea", explicou.

"Comportamentos dessa característica são inaceitáveis e contrários aos valores de respeito e inclusão que são parte essencial da identidade" da Iberia, acrescentou a empresa, que prometeu "adotar todas as medidas que sejam pertinentes" uma vez que se esclareça o ocorrido.

Outros casos

O incidente acontece poucos dias depois de outro que afetou passageiros judeus, neste caso franceses, na companhia aérea espanhola Vueling, que como a Iberia, é propriedade do grupo IAG – matriz da British Airways.

Em 23 de julho, um grupo de adolescentes franceses judeus que voltavam de férias na Espanha foram retirados, junto aos seus monitores, do avião que deveria levá-los do aeroporto de Valência a Paris minutos antes da decolagem. A companhia justificou a decisão por "motivos de segurança" e afirmou que os adolescentes tiveram uma "conduta inapropriada" no avião.