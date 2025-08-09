Passageiro fica ferido após parte de toboágua se romper em cruzeiro no Caribe

Uma pessoa ficou ferida na última quinta-feira, 7, após parte do vidro de um toboágua quebrar em um navio da companhia Royal Caribbean que fazia uma viagem pelo Mar do Caribe.

A empresa informou ao site da emissora americana ABC News que a equipe a bordo "prestou atendimento médico a um passageiro adulto quando um painel de vidro acrílico se desprendeu de um toboágua enquanto ele utilizava o equipamento". O estado de saúde do passageiro é estável.

O acidente ocorreu no navio Icon of the Seas, que havia partido dias antes de Miami, nos Estados Unidos, e fazia um roteiro que passava por destinos paradisíacos da região, como St. Maarten e Bahamas.

Um vídeo divulgado na plataforma X (antigo Twitter) pela passageira Jil Muldoon mostra o toboágua com parte do vidro rompido e passageiros gritando. Com o rompimento do equipamento, um grande volume de água começou a vazar e cair no chão do navio.

O Estadão tentou contato com a Royal Caribbean para entender as causas do acidente e mais detalhes sobre o estado de saúde do passageiro, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

A companhia informou ao site americano que o toboágua foi fechado pelo restante da viagem enquanto uma investigação sobre as circunstâncias do acidente é realizada.