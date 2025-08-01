Papéis do Tesouro dos EUA caem após publicação de dados sobre desemprego

O rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos caiu, nesta sexta-feira (1º), após a publicação de dados do mercado de trabalho piores que o esperado, com um aumento da taxa de desemprego para 4,2% em julho.

Por volta das 13h30 GMT (10h30 de Brasília), o rendimento dos títulos do Tesouro com vencimento em dez anos operava em queda, 4,25%, diante dos 4,37% do fechamento de quinta-feira.

O rendimento dos papéis com vencimento em dois anos, mais sensíveis à conjuntura monetária, também operava em queda, 3,76%, ante 3,95% na véspera.