Otan: apenas 3 integrantes devem cumprir nova meta de gastos, mas todos devem atingir antiga

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) divulgou dados nesta quinta-feira, 27, que mostram que todos os 32 integrantes possuem projeção para finalmente atingir a meta de longa data de gastar 2% de seu Produto Interno Bruto (PIB) total em defesa este ano, enquanto apenas três devem cumprir a nova meta estabelecida em 3,5% do PIB, acordada em junho.

Um impulso para maiores gastos com defesa é um dos resultados da guerra da Rússia na Ucrânia, que criou profundas preocupações de segurança em toda a Europa. Também é uma reação à pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, que repetidamente acusou os aliados europeus de não investirem o suficiente em sua própria segurança. O republicano alertou os europeus de que Washington pode não defender aqueles que não cumprirem os compromissos.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, elogiou a aceleração da militarização da Alemanha, que atingiu a meta de 2% em 2024, e disse que, até 2029, o país gastará mais de 150 bilhões de euros em defesa. "Isso significa que o país realmente assume a liderança na Europa, e precisamos disso", mencionou.