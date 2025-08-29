Os 10 países mais seguros para realizar uma grande viagem em 2025

Islândia se mantém no top 1 do ranking desde 2008. Piotr Krzeslak / stock.adobe.com

De acordo com o Índice Global de Paz 2025 (GPI), produzido pelo Instituto para Economia e Paz, Islândia, Irlanda, Nova Zelândia, Áustria e Singapura estão entre os países mais seguros do planeta. Veja abaixo os motivos para as posições de destaque.

O levantamento avalia 163 países com base em 23 indicadores, que vão desde taxas de homicídios e terrorismo até gastos militares e estabilidade política.

Mesmo subindo algumas posições em relação ao ano passado, o Brasil aparece em 130° lugar. Na América do Sul, fica atrás apenas da Venezuela e da Colômbia — considerada o país mais perigoso do continente.

Veja o ranking dos 10 destinos

Pensando em fazer uma viagem? Considere como opção estes 10 países destacados como seguros pelo Índice Global de Paz 2025:

Islândia - 1° lugar

Islândia fica localizada na Europa. Piotr Krzeslak / stock.adobe.com

A Islândia mantém o primeiro lugar no topo desde 2008. Ela se destaca pela baixa militarização e criminalidade reduzida, além de políticas sociais que promovem igualdade e confiança.

O país registrou uma melhora de 2% nos parâmetros geral de paz no último ano, conforme o levantamento. Apenas um indicador teve queda: gastos militares.

"A Islândia é o país mais pacífico do mundo por uma margem considerável", destaca o Índice Global de Paz 2025.

Irlanda - 2° lugar

Irlanda fica localizada na Europa. susanne2688 / stock.adobe.com

A Irlanda aposta em neutralidade militar e tem forte apoio social, com políticas de preservação cultural. Confiança e hospitalidade fazem parte da rotina dos irlandeses, que veem a cordialidade e o senso de comunidade como fatores importantes na construção da paz.

Nova Zelândia - 3° lugar

Nova Zelândia fica localizada na Oceania. Chris Putnam / stock.adobe.com

A Nova Zelândia ascendeu duas posições no ranking, ocupando agora o terceiro lugar. Com poucos riscos de conflitos externos devido ao posicionamento geográfico, o país também adota medidas rígidas sobre o controle de armas e políticas sociais inclusivas.

Com melhora geral de 3,1% no último ano, a Nova Zelândia teve aumento significativo na categoria "Segurança e Proteção". Foi uma melhora de 7,6%, "principalmente devido a melhorias em manifestações violentas e no impacto do terrorismo", conforme o levantamento.

Áustria - 4° lugar

Áustria fica localizada na Europa. SASITHORN / stock.adobe.com

A posição da Áustria reflete os investimentos em políticas internas. O país tem estabilidade social, com sistemas de saúde e educação de alta qualidade, tornando o cotidiano tranquilo. Nas pequenas cidades, é comum ver bicicletas sem cadeados e casas sem trancas, demonstrando confiança coletiva.

Suíça - 5° lugar

Suíça fica localizada na Europa. Oleksiy Mark / stock.adobe.com

A Suíça possui altos índices de segurança social, com baixíssima taxa de crimes violentos e um sistema político estável. A ausência de conflitos internos e externos reforça o ambiente de tranquilidade, além da forte confiança nas instituições públicas e no respeito às leis.

Singapura - 6° lugar

Singapura fica localizada na Ásia. hit1912 / stock.adobe.com

Singapura performa na lista como o único destino asiático. Mesmo com o alto gasto militar, a cidade-Estado possui uma grande segurança urbana e muita proteção interna. Os moradores destacam a possibilidade de caminhar sozinhos durante a madrugada, o que é raro em metrópoles globais.

Portugal - 7° lugar

Portugal fica localizado no Europa. Martin Lehmann / stock.adobe.com

Portugal possui elevados índices de segurança pública, baixa taxa de criminalidade e estabilidade política. Além disso, o país possui um baixo grau de militarização, ficando atrás apenas da Islândia. Ascendeu uma posição no ranking, em comparativo com o relatório anterior.

Dinamarca - 8° lugar

Dinamarca fica localizada na Europa. WDnet Digital Creation Studio / stock.adobe.com

Com alto nível de segurança e estabilidade interna, a Dinamarca apresenta baixos índices de criminalidade, além de forte confiança nas instituições e elevado respeito às normas sociais. O país também teve uma das quedas mais expressivas na militarização em 2025, mesmo mantendo uma alta posição no ranking.

"A deterioração neste domínio é uma reversão da tendência observada durante grande parte dos últimos 15 anos, à medida que muitos países começaram a avançar para níveis mais elevados de gastos militares, devido ao aumento de conflitos e instabilidade geopolítica em todo o mundo", apresenta o estudo.

Eslovênia - 9° lugar

Eslovênia fica localizada na Europa. gatsi / stock.adobe.com

A Eslovênia apresenta elevados níveis de segurança interna, baixas taxas de criminalidade e estabilidade política, fatores que garantem um ambiente social tranquilo. Também é um país marcado pelo baixo nível de militarização, que, somado a indicadores sociais altos, se destaca pelas condições de vida.

Finlândia - 10° lugar

Finlândia fica localizada na Europa. Oleksiy Mark / stock.adobe.com

Com níveis de segurança, baixa criminalidade e forte estabilidade social, a percepção de tranquilidade e qualidade de vida na Finlândia é alta. O país está entre os cinco países com melhor desempenho na categoria "Segurança e Proteção Social".