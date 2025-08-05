OpenAI lança modelos de IA personalizáveis

A empresa americana OpenAI lançou nesta terça-feira (5) dois modelos gratuitos de inteligência artificial (IA) generativa que podem ser personalizados, para competir com produtos similares de empresas dos Estados Unidos e da China.

Segundo Sam Altman, fundador da OpenAI e dono do famoso ChatGPT, um dos modelos pode funcionar em laptops e o outro em smartphones.

Um dos modelos alcançou "o desempenho da 04-mini", versão reduzida do Chat GPT-4o, modelo mais avançado da OpenAI. Trata-se de um modelo de "peso aberto", como são conhecidos aqueles que podem ser adaptados pelo usuário.

O lançamento dos modelos, batizados de "gpt-oss-120b" e "gpt-oss-20b", acontece no momento em que o criador do ChatGPT é pressionado a compartilhar o funcionamento interno do seu software, para respeitar sua filosofia original de organização sem fins lucrativos.

"Voltando para quando começamos, em 2015, a missão da OpenAI é garantir que a inteligência artificial geral (AGI) beneficie toda a humanidade", disse Altman.

A Meta (controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram) promove seu enfoque de código aberto para a IA, e a startup chinesa DeepSeek abalou a indústria com seu modelo de baixo custo e alto desempenho, promovendo um modelo de peso aberto que permite a personalização dessa tecnologia.

O "código" é um termo técnico que se refere às instruções que um computador recebe para que um software funcione. Abri-lo significa revelar a qualquer pessoa como funciona um programa ou aplicativo.

A OpenAI informou que trabalha com parceiros, entre eles a gigante francesa das telecomunicações Orange, e com a plataforma de dados baseados na nuvem Snowflake em aplicações reais dos modelos.