ONGs denunciam 'golpe de misericórdia' contra democracia em El Salvador

Organizações de defesa dos direitos humanos denunciaram nesta sexta-feira (1º) que a reeleição presidencial ilimitada aprovada pelo Congresso de El Salvador, controlado pelo presidente Nayib Bukele, representa "um golpe de misericórdia" contra a democracia no país.

Em um trâmite expresso, a Assembleia Nacional aprovou ontem uma reforma constitucional que permite a reeleição presidencial ilimitada, amplia o mandato do governo de cinco para seis anos, sincroniza as eleições presidenciais, legislativas e municipais e elimina o segundo turno.

Foi "o golpe de misericórdia contra a democracia em El Salvador", protestou a Cristosal, uma das organizações que denunciaram uma "escalada da repressão" desde que Bukele assumiu a presidência do país, em 2019.

"Este último golpe contra o sistema democrático não devolve o poder ao povo, como afirma a narrativa oficial: entrega-o sem limites à família governante", ressaltou a ONG, que passou a atuar no exílio recentemente, devido ao que chamou de "perseguição" do governo.

A advogada Ruth López, chefe anticorrupção da Cristosal, foi detida em maio por suspeita de enriquecimento ilícito, uma acusação do Ministério Público que foi questionada.

O Escritório de Washington para a América Latina (WOLA, na sigla em inglês) condenou "a manipulação flagrante da Constituição de El Salvador", que "concede a Bukele reeleições ilimitadas".

"A isto levam, inevitavelmente, anos de manipulação constitucional gradual: ao desmantelamento da própria democracia", publicou no X.

"Infelizmente, a história da América Latina está repleta de exemplos de governantes que usam sua popularidade para desmantelar a Constituição e concentrar poder", destacou Juan Pappier, vice-diretor para as Américas da Human Rights Watch, ao advertir que o país "caminha para uma ditadura" devido ao "desmantelamento da Constituição".

O arcebispo de San Salvador, José Luis Escobar, considerou necessário "consultar o povo" sobre uma reforma constitucional desse tipo, "porque isso significa uma grande mudança no sistema democrático", argumentou.