Mundo

Guerra na Europa

Crimeia e Donbass dominam negociações de cessar-fogo; veja os territórios em disputa entre Rússia e Ucrânia

Putin estaria disposto a interromper combates em troca de áreas do leste e sul do país vizinho, além do reconhecimento de área já anexada

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS