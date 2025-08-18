Crimeia e Donbass dominam negociações de cessar-fogo; veja os territórios em disputa entre Rússia e Ucrânia

Cidade ucraniana de Lugansk faz parte da região de Donbass, uma das reivindicadas pela Rússia. ARIS MESSINIS / AFP

O futuro de várias regiões ocupadas pelas tropas russas está no centro das negociações diplomáticas para encontrar uma solução para a invasão da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus visitam Washington nesta segunda-feira (18) para discutir com Donald Trump uma possível saída para a guerra na Ucrânia, que poderia incluir garantias de segurança para Kiev, mas também concessões territoriais.

Segundo uma fonte do governo americano, Trump apoia um plano que prevê a cessão à Rússia das regiões leste de Donetsk e Lugansk, que formam o Donbass. A maior parte destes territórios já é ocupado pela Rússia (79% de Donetsk e mais de 99% de Lugansk), desde 2014, em um conflito armado que escalou até a guerra de 2022.

Em troca, Moscou se comprometeria a suspender a ofensiva em Kherson (71% sob controle russo) e Zaporizhzhia (74% ocupado, incluindo a usina nuclear). Kiev, no entanto, rejeita entregar os territórios, que considera "temporariamente ocupados".

Além da ocupação dessas regiões, a Rússia realiza incursões limitadas em outros territórios ucranianos, como Kharkiv (5% ocupado) e Sumy (1% ocupado). Quanto à anexação da Crimeia, Trump advertiu recentemente que não há possibilidade de a Ucrânia retomar o controle da península, ocupada desde 2014. O que estaria em negociação é apenas o reconhecimento internacional da anexação.

Donetsk e Lugansk

Estas duas regiões fronteiriças com a Rússia formam o Donbass, uma bacia industrial e de mineração cuja conquista é prioridade para o presidente russo Vladimir Putin. Além do peso econômico, a área tem importância simbólica: foi ali que, em 2014, grupos separatistas pró-Moscou, com apoio do Kremlin, iniciaram uma revolta armada que deixou grande parte da região em ruínas e serviu de prelúdio para a invasão em larga escala de fevereiro de 2022.

As tropas russas controlam mais de 99% de Lugansk e 79% de Donetsk, além de suas capitais regionais, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) dos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, 242.700 pessoas ainda vivem na zona de Donetsk sob controle ucraniano, que inclui várias cidades importantes.

Embora a região seja considerada uma "fortaleza" que protege o restante do país, segundo o ISW, o Exército russo avança e ameaça os centros logísticos militares ucranianos que a integram. Donetsk e Lugansk são regiões onde a maioria da população fala russo, algo que foi instrumentalizado pelo Kremlin para justificar o ataque, reivindicando a região em setembro de 2022. Na região de Donetsk, também foram travadas as batalhas mais violentas da guerra, como em Bakhmut, Mariupol e Avdiivka.

Outras regiões

Além de Donbass, a Rússia reivindicou a anexação das regiões de Kherson e Zaporizhzhia em setembro de 2022. No início da invasão, a região de Kherson, conhecida por sua agricultura, havia sido quase totalmente ocupada pelas forças russas. No entanto, uma contraofensiva ucraniana conseguiu repelir o Exército russo e recuperar a capital regional homônima em novembro de 2022.

Graças ao rio que atua como uma fronteira natural, o front permaneceu relativamente estável desde então e a Ucrânia mantém o controle de seus principais centros urbanos. Mesmo assim, tropas russas controlam aproximadamente 71% da região de Kherson, segundo o ISW.

O mesmo ocorre na região vizinha de Zaporizhzhia, onde soldados russos estão presentes em 74% da região. Desde as primeiras semanas do conflito, controlam a usina nuclear de mesmo nome, a maior da Europa. Embora tenha sido desativada, a sua segurança é considerada precária porque os combates ocorrem nas proximidades da central. Rússia e Ucrânia trocam acusações de ter a instalação como alvo.

Locais ocupados e não reivindicados

Além dos territórios cuja anexação é reivindicada pela Rússia, as tropas de Moscou realizam incursões nas regiões de Sumy e Kharkiv, no nordeste. Apesar dos frequentes bombardeios, Moscou não controla nenhum centro urbano importante na região e está presente em apenas 5% de Kharkiv e 1% de Sumy, segundo a análise dos dados do ISW.

O Kremlin afirma que deseja criar uma "zona de amortecimento" para impedir ofensivas ucranianas na Rússia, como a que ocorreu no verão de 2024, na região leste de Kursk.

Crimeia, 11 anos de anexação

Além da anexação de novas áreas, parte da negociação inclui a condição do Kremlin de que os países ocidentais e Kiev reconheçam a anexação da Crimeia à Rússia, ocorrida em 2014, após um referendo criticado pela comunidade internacional e nunca aceito por Kiev.

O presidente dos Estados Unidos advertiu no domingo que não há possibilidade de a Ucrânia recuperar o controle da Crimeia. Esta zona turística e vitivinícola está conectada à Rússia desde 2018 por uma longa ponte, alvo prioritário do Exército ucraniano.

A Ucrânia também ataca as infraestruturas militares e navais da península, que Moscou utiliza como base de retaguarda para seu Exército. É difícil saber como é a vida dos ucranianos na Crimeia anexada e nos demais territórios controlados por Moscou. A repressão é feroz e, segundo as autoridades ucranianas, opor-se à ocupação russa implica o risco de ser detido, torturado ou assassinado.