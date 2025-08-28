O que é La Tomatina? "Guerra" com tomates reúne milhares de pessoas nas ruas de cidade espanhola

As ruas de Buñol, no leste da Espanha, ficaram diferentes na quarta-feira (27). Em uma tradição que completa 80 anos em 2025, cerca de 22 mil pessoas se reuniram no município de quase 10 mil habitantes — localizado a 29 quilômetros de Valência — para uma batalha campal com 120 mil quilos de tomates durante uma hora.

Pela versão mais aceita da tradição, a "La Tomatina" começou em 1945, quando um grupo de jovens tentou fazer parte de um desfile popular de rua conhecida como "Gigantes y Cabezudos".

A comitiva local não gostou da atitude e começou a empurrar os personagens que desfilariam em uma avenida da cidade, que caíram no chão. Ao se levantarem, os artistas ficaram furiosos e uma briga começou.

De acordo com a versão, próximo do local havia uma loja de verduras, no qual os participantes dessa briga usaram os tomates expostos como armas. Oito décadas depois, moradores e turistas seguem com a briga, mas de forma pacífica.

Tradição de mais de oito décadas tomou conta das ruas do município. JOSE JORDAN / AFP

Segundo os organizadores, a edição de 2024 contou com mais de 23 mil participantes e 150 mil tomates lançados.