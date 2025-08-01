Nova tripulação internacional está a caminho da ISS

Uma tripulação de quatro pessoas, incluindo um russo, lançada pela Nasa e pela SpaceX, está a caminho da Estação Espacial Internacional (ISS na sigla em inglês) nesta sexta-feira (1º), onde permanecerá por cerca de seis meses.

Dois astronautas americanos, Zena Cardman e Mike Fincke, o japonês Kimiya Yui e o cosmonauta russo Oleg Platonov decolaram às 11h43 no horário local (12h43 em Brasília) a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a bordo do foguete Falcon 9.

"É uma honra, um privilégio e uma escolha para nós fazer parte de algo que transcende a humanidade, mas são os humanos que tornam essa tarefa grandiosa", declarou Cardman pouco antes do lançamento.

A cápsula Crew Dragon que transporta a tripulação, chamada "Endeavour" e localizada na parte superior do foguete, já foi utilizada em quatro missões da agência espacial norte-americana Nasa, além de uma missão privada.

Os quatro tripulantes fazem parte da Crew-11, a décima primeira missão regular de rotação de tripulação dos Estados Unidos para a ISS, realizada pela SpaceX para a Nasa.

A agência americana e sua equivalente russa, a Roscosmos, que operam conjuntamente na ISS, mantêm um programa de intercâmbio de astronautas pelo qual cada uma se revezará para transportar um membro da equipe do outro país.

Durante a missão, a Crew-11 simulará cenários de pouso lunar que poderiam ocorrer perto do polo sul da Lua como parte do programa Artemis, liderado pelos Estados Unidos, com o objetivo de retornar à Lua.

Eles também testarão os efeitos da gravidade na capacidade dos astronautas de pilotar espaçonaves e levarão a bordo algumas romãs armênias que serão comparadas com um lote de controle mantido na Terra para estudar a influência da microgravidade no crescimento de culturas.

Habitada desde o ano 2000, a ISS serve como um laboratório de testes para pesquisas sobre a exploração espacial, especialmente no que diz respeito a possíveis missões para Marte.