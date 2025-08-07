Norte-coreano é resgatado após atravessar a fronteira sul-coreana a nado

Um desertor norte-coreano que atravessou a nado a fronteira marítima com a Coreia do Sul, aparentemente amarrado a um pedaço de isopor, foi resgatado e detido, informaram autoridades de Seul nesta quinta-feira.
O norte-coreano conseguiu atravessar a nado a fronteira na costa oeste da Península Coreana na noite de 30 de julho, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.
A fronteira, conhecida como Linha de Limite Norte, já serviu como rota para desertores norte-coreanos que nadaram até a Ilha Ganghwa, na Coreia do Sul.
O indivíduo gesticulou pedindo ajuda e disse que queria desertar para a Coreia do Sul ao oficial da Marinha sul-coreana que o interrogou, segundo a autoridade.
A operação durou cerca de 10 horas, informou Seul, e o indivíduo foi resgatado por volta das 4h, horário local, do dia 31 de julho. O homem foi detido, informou o Ministério da Defesa.
A Ilha Ganghwa, a noroeste de Seul, é um dos territórios sul-coreanos mais próximos da Coreia do Norte, com partes do mar circundante a apenas 10 quilômetros da fronteira marítima entre os dois países.
Dezenas de milhares de norte-coreanos fugiram para o Sul desde que a península foi dividida pela guerra na década de 1950, a maioria cruzando primeiro por terra para a vizinha China e depois um terceiro país, como a Tailândia.
Deserções pela fronteira terrestre são relativamente raras, já que a área densamente florestada é minada e vigiada por soldados de ambos os lados.
No entanto, no mês passado, um norte-coreano desertou para o Sul ao cruzar a linha de demarcação militar.
