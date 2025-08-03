Netanyahu pede ajuda à Cruz Vermelha para reféns israelenses em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicitou à organização Cruz Vermelha Internacional ajuda para fornecer alimentos e assistência médica aos reféns israelenses mantidos em Gaza.
A medida ocorre em meio aos pedidos de israelenses pela libertação dos reféns após o Hamas divulgar vídeos mostrando dois reféns de Israel extremamente magros.
Por meio de nota no X, a Cruz Vermelha declarou estar consternada com os vídeos publicados.
"Esta situação terrível precisa acabar", afirmou a organização na publicação.