Mulher é presa ao transportar menina de dois anos dentro de mala na Nova Zelândia

Uma mulher de 27 anos foi presa neste domingo (3), na Nova Zelândia, por transportar uma menina de dois anos dentro de uma mala durante uma viagem de ônibus. Ela é suspeita de maus-tratos e negligência, segundo informou a polícia local.
O motorista do ônibus percebeu que uma das bagagens estava se movimentando durante uma parada e acionou a polícia. Ao abrir a mala, encontrou a criança.
— A menina estava muito quente, mas, fora isso, parecia fisicamente ilesa — afirmou o inspetor Simon Harrison, responsável pelo caso.
A bagagem estava em um compartimento abaixo da área de passageiros. A criança foi levada a um hospital, onde passará por avaliação médica.
Harrison elogiou a atitude do motorista, que evitou “o que poderia ter sido algo muito pior”.