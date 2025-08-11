Navios chineses colidem durante perseguição a barco filipino; veja vídeo

Uma embarcação da Guarda Costeira da China colidiu com um navio chinês enquanto perseguia uma lancha de patrulha das Filipinas, no Mar do Sul da China, informou o governo filipino, que divulgou imagens do incidente nesta segunda-feira (11).
O incidente aconteceu perto do disputado atol de Scarborough, quando a Guarda Costeira filipina escoltava barcos que distribuíam ajuda aos pescadores na região, informou o porta-voz Jay Tarriela.
No vídeo divulgado pelo governo filipino, é possível ver o momento da colisão entre a embarcação da Guarda Costeira chinesa e um navio maior.
— O CCG 3104 (navio da Guarda Costeira chinesa), que perseguia o BRP Suluan (navio da Guarda Costeira filipina) a alta velocidade, executou uma manobra arriscada que provocou a colisão com o navio chinês — disse Tarriela.
Ele afirmou ainda que a colisão causou "danos substanciais" à proa do navio do CCG, deixando-o inapto para navegar.
O porta-voz disse que a tripulação chinesa não respondeu à oferta de ajuda do navio filipino.
China e Filipinas registram incidentes frequentes no Mar do Sul da China, que Pequim reclama quase em sua totalidade, apesar de uma decisão internacional que determinou que a postura de Pequim não possui base legal.