Navios chineses colidem durante perseguição a barco filipino; veja vídeo

O incidente aconteceu perto do atol de Scarborough. HANDOUT / Philippine Coast Guard (PCG) / AFP

Uma embarcação da Guarda Costeira da China colidiu com um navio chinês enquanto perseguia uma lancha de patrulha das Filipinas, no Mar do Sul da China, informou o governo filipino, que divulgou imagens do incidente nesta segunda-feira (11).

O incidente aconteceu perto do disputado atol de Scarborough, quando a Guarda Costeira filipina escoltava barcos que distribuíam ajuda aos pescadores na região, informou o porta-voz Jay Tarriela.

No vídeo divulgado pelo governo filipino, é possível ver o momento da colisão entre a embarcação da Guarda Costeira chinesa e um navio maior.

— O CCG 3104 (navio da Guarda Costeira chinesa), que perseguia o BRP Suluan (navio da Guarda Costeira filipina) a alta velocidade, executou uma manobra arriscada que provocou a colisão com o navio chinês — disse Tarriela.

Ele afirmou ainda que a colisão causou "danos substanciais" à proa do navio do CCG, deixando-o inapto para navegar.

O porta-voz disse que a tripulação chinesa não respondeu à oferta de ajuda do navio filipino.