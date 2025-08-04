Naufrágio no Iêmen deixa ao menos 76 mortos e dezenas de desaparecidos

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o resgate de pessoas na água. X: @Madhurendra13 / Reprodução

Ao menos 76 migrantes morreram e dezenas estão desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação na costa do Iêmen, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta segunda-feira (4). Segundo a agência, 157 pessoas, em sua maioria migrante etíopes, estavam a bordo.

Autoridades das forças de segurança iemenitas informaram que 76 corpos foram recuperados e 32 pessoas resgatadas do naufrágio, que aconteceu no Golfo de Aden. O balanço inicial era de 68 mortos. Muitos corpos foram encontrados em praias da região, informou em nota a Secretaria de Segurança do governo provincial.

— O barco seguia em direção à costa de Abyan — disse uma fonte policial da província à AFP.

"As forças de segurança fazem uma grande operação para recuperar os corpos de um grande número de migrantes de nacionalidade etíope que morreram afogados na costa da província de Abyan quando tentavam entrar ilegalmente no território iemenita", afirmou a Secretaria de Segurança do governo provincial em um comunicado.

Os migrantes atravessam o estreito de Bab Al-Mandab, que separa o Djibuti do Iêmen, uma rota importante para o comércio internacional, mas também para as migrações e o tráfico de seres humanos. Em vídeos, compartilhados nas redes sociais, é possível ver algumas pessoas na água.

Histórico

Apesar do conflito que afeta o Iêmen desde 2014, a migração irregular para o país não cessou, principalmente de pessoas procedentes da Etiópia.

As monarquias petrolíferas do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, abrigam uma importante mão de obra estrangeira procedente do subcontinente indiano e da África.

A OIM registrou pelo menos 558 mortes na rota do Mar Vermelho no ano passado, 462 delas em acidentes de barco.