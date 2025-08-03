Naufrágio deixa 27 migrantes mortos e vários desaparecidos no Iêmen

Vinte e sete migrantes morreram e mais de 100 estavam desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação no Iêmen, informaram à AFP neste domingo duas fontes da segurança na província de Abyan, sul do país.

"Até o momento, 27 pessoas tiveram a morte confirmada e seus corpos foram resgatados", disse uma das fontes, acrescentando que as investigações "estão em andamento". De acordo com a outra fonte, que também relatou 27 mortos, "150 pessoas estavam a bordo da embarcação que naufragou".

"O barco seguia em direção à costa de Abyan", disse uma fonte policial da província à AFP.

"As forças de segurança fazem uma grande operação para resgatar os corpos de um grande número de migrantes de nacionalidade etíope que morreram afogados na costa da província de Abyan quando tentavam entrar ilegalmente no território iemenita", disse a diretoria de segurança do governo provincial em comunicado. "Muitos corpos foram encontrados espalhados pelas praias, o que sugere que várias vítimas estão desaparecidas."

Apesar do conflito que devasta o Iêmen desde 2014, a migração irregular para o país não cessou, principalmente de pessoas procedentes da Etiópia. As monarquias petrolíferas do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, abrigam uma importante mão de obra estrangeira procedente do subcontinente indiano e da África.