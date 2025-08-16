Natureza, conflitos e homenagens: a semana mundial em fotos

A semana começou com a lua cheia de agosto, conhecida como ''Sturgeon Moon'', na cultura britânica.
No registro Yasin Akgul, o esplandecer do satélite na paisagem da torre de Galata, em Istanbul, na Turquia.
Na França, milhares de águas-vivas interromperam o sistema de resfriamento do planta nuclear de Grenaviles.
Os animais ficaram presos nas tubulações que puxavam água para as bombas de resfriamento das instalações e causaram a interrupção dos trabalhos. A foto é de Sameer Al-Doumy.
Na terça (12), o governo de El Salvador começou os trabalhos de despoluição do lago Suchitlán, no município de Suchitoto, no norte do país.
Antigo ponto turístico e usado por pescadores e agricultores, o lago foi tomado por plantas invasoras, conhecidas como "alfaces aquáticas", que se alimentaram dos químicos lançados nas águas, e tomaram completamente o lugar. A foto é de Marvin Recinos.
Na Espanha, bombeiros lutam para controlar as chamas dos incêndios que ocorrem em todo o país durante um dos piores verões já registrados no continente europeu. O registro é de Cesar Manso.
No Alasca, o fotógrafo Drew Angerer registrou o protesto de manifestantes pró-Ucrânia contra a chegada do presidente russo, Vladimir Putin, em um novo encontro com o presidente americano, Donald Trump.
Fechando a semana, japoneses prestam homenagens aos caídos da Segunda Guerra Mundial, nos 80 anos da rendição do Japão. A foto é de Philip Fong.