Natureza, conflitos e homenagens: a semana mundial em fotos

O brilho da lua cheia ilumina o céu de Istanbul, na Turquia. Yasin AKGUL / AFP

A semana começou com a lua cheia de agosto, conhecida como ''Sturgeon Moon'', na cultura britânica.

No registro Yasin Akgul, o esplandecer do satélite na paisagem da torre de Galata, em Istanbul, na Turquia.

Sugadas pelas tubulações, águas-vivas interromperam o sistema de resfriamento da planta nuclear. Sameer AL-DOUMY / AFP

Na França, milhares de águas-vivas interromperam o sistema de resfriamento do planta nuclear de Grenaviles.

Os animais ficaram presos nas tubulações que puxavam água para as bombas de resfriamento das instalações e causaram a interrupção dos trabalhos. A foto é de Sameer Al-Doumy.

Maquinário do governo começa a recolher as plantas invasoras durante a primeira fase de despoluição do lago. Marvin RECINOS / AFP

Na terça (12), o governo de El Salvador começou os trabalhos de despoluição do lago Suchitlán, no município de Suchitoto, no norte do país.

Antigo ponto turístico e usado por pescadores e agricultores, o lago foi tomado por plantas invasoras, conhecidas como "alfaces aquáticas", que se alimentaram dos químicos lançados nas águas, e tomaram completamente o lugar. A foto é de Marvin Recinos.

Bombeiros tentam controlar as chamas que avançam, principalmente no noroeste do país e na fronteira com Portugal. CESAR MANSO / AFP

Na Espanha, bombeiros lutam para controlar as chamas dos incêndios que ocorrem em todo o país durante um dos piores verões já registrados no continente europeu. O registro é de Cesar Manso.

Manifestantes exibiram uma bandeira com a frase: ''O Alaska está com a Ucrânia''. Drew ANGERER / AFP

No Alasca, o fotógrafo Drew Angerer registrou o protesto de manifestantes pró-Ucrânia contra a chegada do presidente russo, Vladimir Putin, em um novo encontro com o presidente americano, Donald Trump.

A praça Yasukuni Shrine, em Tokyo, foi palco de homenagens. Philip FONG / AFP