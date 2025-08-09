"Não se pode tomar uma decisão sem a Ucrânia", afirma Zelensky após Trump anunciar reunião com Putin

Zelensky quer participar da reunião com Trump e Putin. HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva / AFP

O anúncio de uma reunião entre Estados Unidos e Rússia, na próxima semana, para tratar do fim da guerra na Ucrânia gerou incômodo em Volodimir Zelensky. Neste sábado (9), o presidente ucraniano afirmou que os países não podem tomar decisões sem a representantes do seu governo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o russo, Vladimir Putin, se encontrarão no Alasca, perto da Rússia, em 15 de agosto para tentar acabar com o conflito. Ao anunciar a cúpula na sexta-feira (8), Trump disse que "haverá alguma troca de territórios para o benefício de ambos", referindo-se à Ucrânia e à Rússia, sem fornecer mais detalhes.

A declaração foi rebatida por Zelesnky nas redes sociais. "Os ucranianos não entregarão suas terras ao ocupante", publicou no X.

"Não se pode tomar decisões contra nós, não se pode tomar decisões sem a Ucrânia. Seria uma decisão contra a paz. Não alcançarão nada", alertou o presidente. A guerra "não pode terminar sem nós, sem a Ucrânia", acrescentou.

Tratativas sem acordo

Ucrânia e Rússia realizaram três rodadas de negociações para tentar acordar o fim da guerra neste ano, mas não obtiveram sucesso. Apesar disso, os países realizaram algumas trocas de reféns.

Putin resistiu a vários apelos dos Estados Unidos, Europa e Ucrânia por um cessar-fogo. Zelensky afirmou que Kiev está "pronta para tomar decisões reais que possam trazer paz", mas acrescentou que deve ser uma "paz digna", sem dar mais detalhes.

O líder ucraniano está pressionando por uma cúpula tripartite e afirmou repetidamente que se reunir com Putin é a única maneira de avançar em direção à paz, mas este último descartou negociações com Zelensky neste momento.

Longe da guerra

A cúpula no Alasca, um território que a Rússia vendeu aos Estados Unidos em 1867, seria a primeira entre presidentes norte-americanos e russos desde que Joe Biden se encontrou com Putin em Genebra em junho de 2021.

Também será a primeira vez que o presidente russo pisará em solo norte-americano desde 2015, quando o democrata Barack Obama estava no cargo.

O Alasca está "muito longe desta guerra, que está sendo travada em nossa terra, contra nosso povo", disse Zelensky sobre o local da reunião.