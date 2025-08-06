Nacionalista Karol Nawrocki toma posse como presidente da Polônia

O historiador nacionalista Karol Nawrocki, 42 anos, tomou posse nesta quarta-feira (6) como presidente da Polônia após prestar juramento diante das duas Câmaras do Parlamento.

Eleito para um mandato de cinco anos, Nawrocki terá que trabalhar com o governo pró-europeu do primeiro-ministro Donald Tusk, o que, segundo analistas, será difícil.

Com o apoio do principal partido da oposição, o nacionalista Direito e Justiça (PiS), Nawrocki venceu por uma estreita margem as eleições presidenciais de junho contra o candidato pró-europeu Rafal Trzaskowski.

Com o slogan de campanha "Polônia em primeiro lugar, os poloneses em primeiro lugar", o historiador especializado no mundo criminal criticou os quase um milhão de refugiados ucranianos que residem no país, membro da Otan e da UE.

Embora tenha se comprometido a manter o apoio à vizinha Ucrânia, que enfrenta uma invasão russa desde fevereiro de 2022, Nawrocki se opõe à adesão da ex-república soviética à Otan e também denunciou a ajuda que Varsóvia concede aos refugiados ucranianos.

Fã de Donald Trump, ele se reuniu com o presidente americano na Casa Branca pouco antes do primeiro turno das eleições presidenciais.

Durante a campanha, ele afirmou que se oporia a "qualquer transferência de competências" das autoridades polonesas para a União Europeia e à assinatura de novos tratados europeus "que enfraqueçam o papel da Polônia".

Karol Nawrocki nasceu na cidade portuária de Gdansk. Na juventude, ele jogava futebol e praticava boxe. Ele obteve um doutorado em História e um mestrado em Administração de Empresas.

Ele foi diretor do Museu da Segunda Guerra Mundial de Gdansk de 2017 a 2021 e, desde então, dirige o Instituto da Memória Nacional (IPN), que investiga os crimes cometidos por nazistas e comunistas.